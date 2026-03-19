Mãe e avô dos irmãos mortos em incêndio em apartamento no Recife seguem internadas

As vítimas deram entrada no HR no começo da manhã desta quinta (19) após incêndio no apartamento da família, no Conjunto Ignez Andreazza, que matou os dois irmãos, de 9 e 11 anos

Incêndio atinge apartamento do Conjunto Residencial Agnez Andreazza, no bairro de Areias, zona oeste dos Recife (Foto: Cadu Silva/DP)

Um idoso, de 78 anos, e uma mulher, de 44, seguem internados no Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra, no Recife, com quadro de saúde estável. As informações foram confirmadas pela unidade de saúde. Um homem, de 39 anos, recebeu alta.

O trio deu entrada após um incêndio atingir um apartamento no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, no bairro de Areias, Zona Oeste da cidade, na madrugada desta quinta-feira (19). Eles são o pai, a mãe e o avô de dois irmãos, de 11 e 9 anos, que morreram no local.

Como aconteceu

De acordo com moradores, o incêndio começou por volta das 3h30. Informações repassadas pelo vice-síndico do residencial indicam que as chamas tiveram início no quarto onde estavam as duas crianças.

Moradores relataram que acordaram com gritos e com a presença de fumaça, momento em que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Antes da chegada do socorro, vizinhos tentaram conter o fogo utilizando extintores de incêndio dos apartamentos e até de veículos.

Um dos moradores, Mário Calimann, contou que chegou a molhar o próprio corpo para tentar entrar no imóvel, mas não conseguiu devido à intensidade das chamas. Segundo ele, os bombeiros também enfrentaram dificuldades para acessar o apartamento e localizar as crianças.

Defesa Civil

Em nota, a Defesa Civil do Recife informou que equipes foram enviadas ao local nas primeiras horas da manhã. Os técnicos constataram que o incêndio atingiu o apartamento 204 e, apesar de trincas, rachaduras e portas danificadas, não houve comprometimento estrutural do imóvel.

O apartamento foi interditado até a realização dos reparos necessários, que deverão ser acompanhados por um profissional habilitado.

Ainda segundo o órgão, foi identificada forte infiltração no apartamento 104, localizado logo abaixo, provocada pela água utilizada no combate ao incêndio. Os moradores foram orientados a se abrigar na casa de familiares.

Samu

O Samu Metropolitano do Recife informou que foi acionado por volta das 4h. Três pessoas, dois homens, sendo um idoso, e uma mulher, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Restauração.

As duas crianças, da mesma família, morreram antes da chegada das equipes e tiveram os corpos carbonizados.