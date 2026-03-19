Mulher é morta a tiros dentro de casa, em Bezerros, Agreste de Pernambuco

A mulher, de 27 anos, morta a tiros teve sua casa arrombada por dois homens, que efetuaram os disparos e fugiram, na noite da última terça (17), em Bezerros, no Agreste de Pernambuco

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher, de 27 anos, foi assassinada a tiros dentro da sua casa, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, na noite da última terça-feira (17).

Conforme a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado na Delegacia de Caruaru como homicídio consumado:



“A vítima, uma mulher de 27 anos, foi encontrada sem vida, dentro de uma residência, com lesões de arma de fogo. As investigações seguem em andamento”, diz a nota da PCPE.



Informações extraoficiais dão conta de que a mulher é Natacha Souza de Melo. Dois homens teriam arrombado a porta da residência dela, efetuado os disparos contra a vítima e fugido em seguida.



Pedras de crack teriam sido encontradas na residência da vítima, que, segundo testemunhas, seria usuária de drogas.