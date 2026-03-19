Incêndio no Ignêz Andreazza: irmãos foram achados carbonizados perto da janela do quarto, diz perito

O pai, a mãe e o avô dos irmãos, de 9 e 11 anos, ficaram feridos com o incêndio no Ignez Andreazza e foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade

Cinco equipes dos Bombeiros foram enviadas para o Ignez Andreazza (REPRODUÇÃO/TV)

Os dois irmãos que morreram no incêndio ocorrido no apartamento da família no Conjunto Ignêz Andreazza, em Areias, na Zona Oeste do Recife, na madrugada desta quinta (19), estavam carbonizados quando foram localizados perto da janela do quarto, segundo o perito André Amaral.

No sinistro, o pai, a mãe e o avô das crianças, de 9 e 11 anos, ficaram, feridos e foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.



Em entrevista à TV Guararapes, o perito disse que havia muitos entulhos e equipamentos eletrônicos no apartamento que pegou fogo.



Ele disse que não é possível, ainda, saber as causas do incêndio.



"Tinha muita coisa no apartamento. Pode ter sido qualquer uma. A casa é imorável", declarou.

