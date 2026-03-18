'A gasolina tá lá fora para tocar fogo com vocês dentro', disse homem que invadiu prédio da ex no Recife

Homem fez ameaças em ligação. Vídeos mostram ele chegando ao prédio da mulher, no Espinheiro, com um galão de gasolina e uma arma

Com gasolina e arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Reprodução de Vídeo)

O homem que invadiu o prédio da ex-companheira no Espinheiro, Zona Norte do Recife, nesta quarta (18), fez uma ligação telefônica com ameaças a ela e a família.

Ele afirmou, na ligação, que tocaria fogo no apartamento.

“Eu tentei derrubar a porta, a gasolina está lá fora para tocar fogo nessa m**** com vocês dentro para cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva?”

Ainda na ligação, o homem disse: “Eu vou ser preso. Agora, você ou sua mãe, nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça”.

Imagens

Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação do homem que descumpriu medida protetiva e invadiu o prédio da ex-mulher.

A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias, na manhã desta quarta (18). O homem, que seria um empresário, entra na garagem, com um carro de luxo, forçando o portão.

Em seguida, ele desce do veículo com um galão com gasolina e uma pistola 380 nas mãos.

Em outro vídeo, é possível observar o momento em que o homem entra, com a arma, no hall do edifício e vai para o elevador.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como violência doméstica.

O homem descumpriu uma medida protetiva, invadiu o condomínio da ex-mulher dele e fugiu.

Essa medida foi expedida pela Justiça pernambucana há cerca de uma semana.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria atirado mais de 20 vezes contra a porta dela, na tentativa de entrar no imóvel.

A vítima, que tem 39 anos, foi resgatada em segurança, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher.

Diante da situação, os vizinhos acionaram a PM. A corporação informou, em nota, que localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo, mas o suspeito segue foragido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), confirmou que foi acionado, mas não atuou na ocorrência, segundo nota. Também por nota, a PM disse que as diligências seguem em busca do suspeito.