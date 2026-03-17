Ataque em escola em pernambuco: aulas são suspensas nesta terça (17) em unidade de Barreiros

O ataque ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 7h, dentro da Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco.

Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As aulas na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, estão suspensas na manhã desta terça-feira (17), após três adolescentes serem esfaqueadas por um colega de turma.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE-PE), as aulas serão normalizadas nesta quarta (18). A SEE-PE ainda informou que profissionais da Gerência Regional de Ensino estão na escola para prestar assistência à comunidade escolar e dialogar com os funcionários.

A pasta também afirmou que será providenciada a imediata reposição das aulas, de forma que não haja qualquer prejuízo no andamento do ano letivo.

O ataque a escola estadual em Barreiros ocorreu na manhã de segunda-feira (16), por volta das 7h, dentro da sala de aula, antes do início das atividades escolares.

Após a ocorrência, as adolescentes foram socorridas e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque, no município.

Das vítimas, duas receberam alta ainda no dia de ontem, enquanto a terceira, de 14 anos, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, para investigar uma possível lesão na coluna provocada pela facada.

O adolescente suspeito, de 14 anos, foi apreendido pela Polícia Militar logo após o ataque. Ele foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e levado para outra cidade por questão de segurança.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que policiais da 10ª CIPM foram acionados para a ocorrência na escola, localizada no bairro dos Lotes.

"O suspeito foi contido por funcionários da unidade até a chegada da polícia e encaminhado à delegacia na presença dos responsáveis legais e do Conselho Tutelar", destacou.