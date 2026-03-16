Mulher é encontrada morta em casa no Janga e ex-marido é apontado como suspeito

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher identificada como Sandra Justino de Barros, de 37 anos, foi encontrada morta dentro da residência onde morava, no bairro do Janga, no município de Paulista, no Grande Recife, no domingo (15). O corpo foi localizado no quintal da casa. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima. Até o momento, ele não foi localizado e é considerado foragido.

O corpo apresentava, além das perfurações provocadas por facadas, marcas de queimaduras. A suspeita é de que essas lesões tenham sido provocadas pelo contato prolongado com o piso quente. A hipótese levantada é de que o crime tenha ocorrido nas primeiras horas da manhã, enquanto o corpo só foi encontrado por volta das 13h.

Moradores da região disseram que Sandra passou a madrugada entre o sábado (14) e o domingo (15) em um bar que fica nas proximidades do estabelecimento onde o suspeito trabalha. De acordo com esses relatos, o homem teria permanecido por horas no local observando a vítima.

A filha de Sandra relatou nas redes sociais que recebeu mensagens enviadas pelo suspeito após o crime. Nos textos, ele pede desculpas a ela e confirma que esteve na residência da vítima, mas não explica o que teria ocorrido no local.

Sandra e o suspeito teriam sido casados por cerca de quatro anos e o relacionamento teria sido marcado por conflitos. A mulher seria vítima de agressões físicas durante o período em que esteve com o homem e que ele não aceitava o fim da relação.

O velório de Sandra está previsto para ocorrer às 8h no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. O sepultamento está marcado para as 10h, no mesmo local.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado no domingo (15) e que as investigações estão em andamento.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte.