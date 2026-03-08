Bombeiros realizam parto de emergência em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco

Como forma de agradecimento, mãe batizou o bebê com os nomes dos bombeiros que atenderam a ocorrência, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco

Bebê nasceu na residência de sua família, em São José do Egito (Bombeiros/divulgação)

Na noite da última sexta-feira (06), uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou o parto de emergência de uma mulher em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco. Acionados para uma ocorrência de emergência obstétrica, os agentes encontraram uma mulher, em sua casa, em trabalho de parto avançado, com o bebê em processo de coroamento.

Diante da situação, os bombeiros realizaram o parto no local, aplicando as técnicas de atendimento pré-hospitalar necessárias para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido. Após o nascimento, mãe e bebê foram encaminhados uma unidade de saúde local, onde permaneceram aos cuidados da equipe médica de plantão.

Participaram da ocorrência o sargento Souza Rocha, o cabo Adjair, além dos soldados Aiala e Marcos Vinicius. Como forma de agradecimento pelo atendimento, a mãe deu ao recém-nascido o nome Marcos Rodrigo, em homenagem a dois dos bombeiros militares que participaram do atendimento.