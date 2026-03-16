Suspeito diz a conselheiro tutelar que ataque a escola em Pernambuco foi por "não aguentar mais bullying"

Conselheiro tutelar da cidade conversou com o suspeito de 14 anos na delegacia e confirmou as ameaças feitas um ano antes

Escola onde ocorreu o ataque em Barreiros (Rafael Vieira/DP Foto)

O garoto de 14 anos suspeito de esfaquear três adolescentes em uma escola estadual de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, afirmou ao conselheiro tutelar da cidade André Costa que “estava com vontade de fazer (o ataque), porque eu não aguentava mais o bullying”.

“Ele era a fim dessa menina, de namorar com ela, mas chamavam ele de feio. E isso aí, segundo ele, hoje ele não aguentou mais e já veio programado e preparado para fazer isso”, acrescentou Costa, que conversou com o garoto na delegacia.



Ameaça há um ano

O conselheiro tutelar também confirmou que, há um ano, o adolescente tinha escrito na parede que iria fazer “justamente o que fez”.

“O gestor escolar chamou os pais e disse que ele tinha escrito na parede que iria fazer uma chacina na escola. Passou um tempo e parou. Então, acharam que tinham resolvido. Só que ele vinha aguardando. Ele é muito calado e vinha sofrendo bullying”, afirmou ao Diario.



André Costa disse ainda que, na delegacia, questionou a garoto se essa seria a melhor solução.

“Também perguntei se ele imaginou o que aconteceria se todas as pessoas que sofressem na escola decidissem esfaquear as outras”, contou. Sobre a resposta, o conselheiro tutelar afirmou que o garoto optou por usar poucas palavras e balançar a cabeça.



“Ele estava de cabeça baixa e poucas palavras. Eu fazia três perguntas e ele respondia uma. Por que você fez isso? Porque eu fiz. Mas você acha certo? Ele balançava a cabeça, não falava. Entendeu? E assim terminou, o pessoal da polícia chegou”, narrou André Costa.

Ainda segundo o conselheiro tutelar, as providências serão tomadas. “Existe a punição, não é o conselheiro tutelar que está falando, é a Justiça. Ele vai ter que ser punido”, declarou.

