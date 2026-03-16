Vítima de ataque a escola em Barreiros é transferida ao Recife; médico fala em possível lesão na coluna

A garota de 14 anos teria relatado sintomas que podem indicar uma possível lesão medular

Médico que atendeu as vítimas do ataque na escola em Barreiros (Nicolle Gomes/DP)

Uma das vítimas do ataque dentro de uma escola em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. A jovem, de 14 anos, foi encaminhada para investigar uma possível lesão na coluna decorrente da facada que recebeu no local.

A informação foi repassada pelo médico Michael Zimmermann, que atendeu a garota na manhã desta segunda-feira (16), logo após o ataque. Ele disse que a vítima foi atingida por quatro golpes de um objeto cortante, semelhante à uma faca pequena. O quadro geral de saúde da jovem é estável.



“Ela teve quatro perfurações por arma branca, uma no abdômen, e três nas costas. Uma delas atingiu a região das vértebras, onde passa a medula espinhal, e ela estava com sintomas nas pernas, com formigamento. Esse sintoma é quando tem alguma afecção do nervo”, explicou o profissional de saúde.



Segundo o médico, ainda é cedo para afirmar que ela teve uma lesão medular, mas a possibilidade não é descartada.



“Pode estar em aberto alguma complicação em nível da medula óssea, pode se complicar, pode trazer prejuízo para a saúde na questão de paralisia dos membros inferiores, paraplegia. Fizemos exames de tomografia e radiografia, não deram alteração, mas a clínica é soberana”, relatou.



“A perna esquerda ela não estava conseguindo levantar. Por isso, também reforcei a questão de encaminhar para avaliação do especialista em neurocirurgia para identificar alguma lesão. A tomografia é um exame que ajuda, na ressonância dá para ver melhor e lá eles têm esses exames para fazer”, detalhou.



Conforme o profissional da saúde, a jovem relatou que sentiu “um choque”, comum em situações nas quais nervos são atingidos. “Ela disse também que quando a punhalada veio nas costas, sentiu um choque no pé”, complementou. O quadro despertou um “alerta” na equipe de saúde e, em função da situação, a estudante foi encaminhada ao HR.



“É um sinal de alerta de que a gente tem que ter o cuidado para fazer uma avaliação neurológica. Encaminhamos para neurocirurgia do HR, para poder ter os devidos acompanhamentos”, destacou o médico.

Outras duas vítimas

As outras duas vítimas também foram atingidas na região das costas. Ambas receberam suturas e os devidos cuidados. Elas já tiveram alta, segundo o médico. “Chegaram bem nervosas, estavam muito assustadas e agitadas”, relatou.



O ataque

Na manhã desta segunda (16), um aluno da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul do Estado esfaqueou três estudantes da mesma unidade de ensino. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã, antes das atividades escolares terem iniciado.



O suspeito tem 14 anos e foi detido em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), logo após o crime.

