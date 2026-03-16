Ataque a escola em Pernambuco: alunos gritaram e se esconderam nas casas dos vizinhos, diz comerciante
Aldir José vende lanche em frente à escola onde adolescente esfaqueou 3 alunas, em Barreiros, e testemunhou o pânico logo após o ataque
Publicado: 16/03/2026 às 15:27
Ambulância do Samu e viatura da PM chegando à escola em Barreiros após ataque (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
Aldir José da Silva Ribeiro, de 60 anos, é o dono de uma pequena lanchonete que fica na frente da Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
Nessa unidade de ensino, um garoto de 14 anos atacou três colegas dentro de uma sala de aula, nesta segunda-feira (16). Conhecido por vender lanches para os estudantes, ele foi testemunha do crime que aconteceu por volta das 7h30.
“Passou uma menina correndo. E parece que já saiu arranhada na mão por esse menino. Depois, disseram que havia um aluno esfaqueando outros", afirmou em entrevista ao Diario de Pernambuco.
A notícia se espalhou de imediato. “Aí, correram todos os alunos do colégio, se escondendo nas casas e gritando: ‘Bora correr que está esfaqueando todo mundo lá dentro’. Aí o que eu vi foi só isso”, completou.
Morador antigo de Barreiros, Aldir contou que nunca havia visto algo parecido na escola. Até na cidade. “Esta escola funciona há muitos anos. Todos são educados e comportados. Não existe nenhuma queixa de caso grave, não. Meu filho já estudou nesta escola, minha neta também”, lembrou.
O comerciante disse que conhece duas das meninas feridas no ataque a faca. “Elas vinham aqui, compravam lanche quase todos os dias”, contou, lembrando até os nomes das mães. E concluiu: “Moças educadas, felizes, estudiosas. Todas educadas”.