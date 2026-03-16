Prefeito de Barreiros vai a inauguração de farmácia em cidade vizinha após ataque com 3 três alunas feridas em escola

Carlinhos da Pedreira (PP) esteve, nesta segunda (16), em Rio Formoso para abertura de uma farmácia. Ele afirmou que, antes disso, conversou com as mães das vítimas

Prefeito de Barreiros, Carlinhos da Pedreira foi a inauguração de farmácia em cidade vizinha após ataque com 3 três alunas feridas em escola (Reprodução)

Uma postagem nas redes sociais do prefeito de Barreiros, Carlos Arthur Soares de Avelar Júnior, o Carlinhos da Pedreira (PP), chamou a atenção horas após um adolescente esfaquear três colegas dentro de uma sala de aula, em uma escola estadual no município, na Mata Sul de Pernambuco.

Nos stories de seu perfil no Instagram, o prefeito apareceu em uma inauguração de uma farmácia localizada em Rio Formoso, cidade vizinha, a 20 quilômetros de distância de Barreiros.

Postados por volta do meio-dia desta segunda (16), os vídeos foram apagados minutos depois.

O ataque aconteceu por volta das 7h30 desta segunda (16), na Escola de Referência Cristiano Barbosa e Silva. O agressor foi apreendido e levado, por questão de segurança, para outro município na região.

Nas imagens, Carlinhos da Pedreira elogiou docinhos servidos na solenidade, fez afagos a uma criança e confraternizou com outras pessoas.

“Maria Formiga, estou comendo seus docinhos aqui. Coisa especial. Nunca experimentei uma coisa dessas”, disse.

Em entrevista ao Diario, o prefeito afirmou que antes de ir à inauguração, para a qual tinha sido convidado, acompanhou “de perto” a situação em Barreiros após o ataque a escola.

“Estive no hospital municipal [Jailton Messias De Souza Albuquerque], para onde vítimas foram levadas. Falei com as mães delas também. Foi um grande susto, mas elas estão bem”, disse.

Ainda segundo Carlinhos da Pedreira, foi feito também contato com o governo do estado para acompanhar as providências que estão sendo tomadas.

“Falei com a governadora Raquel Lyra (PSD) e com o secretário Túlio Vilaça (Casa Civil). Eles colocaram uma aeronave à disposição, mas não foi necessário”, afirmou.

O prefeito disse que também está preocupado com o acompanhamento ao jovem agressor.

“Tem informação de que ele teria sido alvo de bullying na escola. O governo vai adotar as medidas,. Mas, como ele é um cidadão de Barreiros, todos teremos que fazer esse acompanhamento. Vamos cuidar dele. A gente acompanha esse tipo de caso em vários locais, mas nunca pensei que aconteceria em Barreiros”, declarou.

