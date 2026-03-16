Princípio de incêndio no abrigo para idosos em Olinda foi causado por aquecimento de ventilador, segundo a instituição
O ventilador superaqueceu na madrugada deste domingo (15), provocando um princípio de incêndio dentro do Abrigo Imaculada da Conceição, no bairro de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 16/03/2026 às 07:53
Abrigo Imaculada Conceição, em Olinda (Reprodução/Google Street View)
O aquecimento de um ventilador provocou um princípio de incêndio na madrugada deste domingo (15) no Abrigo Imaculada Conceição, no bairro de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a nota divulgada pela diretoria, o foco do fogo começou após o aquecimento do ventilador.
A situação foi rapidamente percebida pelos profissionais da instituição e controlada com o apoio de moradores da comunidade. O incidente resultou apenas em danos materiais e não comprometeu a estrutura do imóvel.
Durante o ocorrido, uma idosa apresentou alteração na pressão arterial. Ela foi atendida por equipes de emergência e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), acompanhada por uma cuidadora do abrigo. Após avaliação médica, recebeu atendimento e teve alta algumas horas depois, encontrando-se bem.
A direção da instituição agradeceu a rápida atuação dos funcionários, o apoio da vizinhança e a presença de familiares que se deslocaram até o local.
O Abrigo Santo Antônio e o Lar Irmã Dulce também acolheram temporariamente alguns residentes, diante da impossibilidade imediata de retorno aos familiares.
De acordo com a direção da instituição, o abrigo acolhe atualmente 22 idosas e todas estão bem e em segurança.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram atendimento na ocorrência.
Em nota, a direção reafirmou o compromisso da instituição com o cuidado, a segurança e a dignidade das idosas acolhidas no abrigo.