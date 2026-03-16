Princípio de incêndio no abrigo para idosos em Olinda foi causado por aquecimento de ventilador, segundo a instituição

O ventilador superaqueceu na madrugada deste domingo (15), provocando um princípio de incêndio dentro do Abrigo Imaculada da Conceição, no bairro de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Abrigo Imaculada Conceição, em Olinda (Reprodução/Google Street View)

O aquecimento de um ventilador provocou um princípio de incêndio na madrugada deste domingo (15) no Abrigo Imaculada Conceição, no bairro de Guadalupe, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a nota divulgada pela diretoria, o foco do fogo começou após o aquecimento do ventilador.

A situação foi rapidamente percebida pelos profissionais da instituição e controlada com o apoio de moradores da comunidade. O incidente resultou apenas em danos materiais e não comprometeu a estrutura do imóvel.

Durante o ocorrido, uma idosa apresentou alteração na pressão arterial. Ela foi atendida por equipes de emergência e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), acompanhada por uma cuidadora do abrigo. Após avaliação médica, recebeu atendimento e teve alta algumas horas depois, encontrando-se bem.

A direção da instituição agradeceu a rápida atuação dos funcionários, o apoio da vizinhança e a presença de familiares que se deslocaram até o local.

O Abrigo Santo Antônio e o Lar Irmã Dulce também acolheram temporariamente alguns residentes, diante da impossibilidade imediata de retorno aos familiares.

De acordo com a direção da instituição, o abrigo acolhe atualmente 22 idosas e todas estão bem e em segurança.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram atendimento na ocorrência.

Em nota, a direção reafirmou o compromisso da instituição com o cuidado, a segurança e a dignidade das idosas acolhidas no abrigo.

