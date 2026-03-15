Incêndio atinge abrigo de idosos em Olinda; uma mulher precisou de atendimento médico

Incêndio no abrigo Imaculada Conceição, no bairro do Monte, em Olinda, foi combatido por populares; Bombeiros e Samu prestaram socorro aos idosos

Abrigo Imaculada Conceição, em Olinda (Reprodução/Google Street View)

Um incêndio atingiu o abrigo de idosos Imaculada Conceição, localizado no bairro do Monte, em Olinda, na madrugada deste domingo (15). Embora o Corpo de Bombeiros tenha direcionado três viaturas para o local, as chamas foram debeladas por populares.

De acordo com os Bombeiros, juntamente com o Samu, as equipes realizaram uma avaliação das vítimas no local. Uma idosa precisou ser encaminhada para a Policlínica Amaury Coutinho, em Campina do Barreto, em razão de alterações de pressão e saturação.

A corporação também informou que não foi feita interdição do abrigo, pois as chamas não afetaram sua estrutura. “Por precaução e em razão do susto causado pelo ocorrido, foi acordado com cuidadores e responsáveis que o ambiente passará por limpeza e reorganização, com retomada das atividades no dia seguinte”, diz nota oficial do Corpo de Bombeiros.