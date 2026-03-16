Apenas um município de Pernambuco tem previsão de chuva forte nesta segunda (16), segundo Inmet

Atualização do Inmet, publicada nesta segunda, prevê sol para todo estado de Pernambuco, com uma exceção no Sertão

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A previsão meteorológica nesta segunda-feira (16) é de sol para todo o estado de Pernambuco. A exceção é Araripina, no Sertão.

Conforme atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicada na madrugada desta segunda, Araripina é único município pernambucano com risco de chuva.

A previsão indica risco de “Perigo Potencial”, quando a chuva gera acúmulo de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).



