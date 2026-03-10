Carreta atinge caminhão e deixa três feridos na BR-101, na Zona da Mata Sul
Pedestre com traumatismo craniano foi socorrido de helicóptero para o Hospital da Restauração, no Recife
Publicado: 10/03/2026 às 21:17
Acidente envolvendo caminhão deixa três feridos (Foto: PRF)
Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão caçamba deixou três pessoas feridas, na tarde desta terça-feira (10), no km 102,6 da BR-101, no trecho da Charneca, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, no sentido Palmares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h. A carreta teria saído da localidade da Charneca e, ao acessar a rodovia, passou direto e atingiu um caminhão caçamba que estava estacionado em frente a uma borracharia.
O motorista da carreta e uma passageira ficaram feridos e foram socorridos por ambulância para uma unidade de saúde da região.
Um pedestre que estava no local também foi atingido e sofreu traumatismo cranioencefálico e outras fraturas. Ele recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado de helicóptero da PRF para o Hospital da Restauração, no Recife.
Por causa do acidente, o sentido Recife da BR-101 ficou com apenas o acostamento liberado no momento do atendimento da ocorrência. Já no sentido Palmares, o tráfego seguiu normal.