Sete crianças ficam feridas após motorista fugir de blitz e bater em condomínio em Paulista

Carro colidiu com muro de condomínio (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um motorista de uma Doblò que teria negado uma solicitação de parada de uma blitz do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) acabou se envolvendo em um acidente na tarde desta segunda-feira (9), no bairro de Maria Farinha, em Paulista, no Grande Recife. Ao todo, sete crianças ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, a fiscalização estava sendo realizada na Avenida Cláudio Gueiros Leite quando policiais deram ordem de parada ao veículo utilizado para transporte escolar. O carro, que estaria com crianças, não obedeceu à determinação e iniciou fuga.

Durante a tentativa de escapar da abordagem, o motorista foi perseguido e perdeu o controle da direção, colidindo contra a coluna de um condomínio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paulista, Olinda e Itamaracá foram acionadas para atender à ocorrência, descrita como um sinistro de trânsito envolvendo veículos. As equipes prestaram atendimento no local.

Uma menina de 12 anos foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras duas de 9 e 6 anos foram levadas para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. Três meninos de 12, 9 e 10 anos, além de outra menina de 8 anos foram removidos do local por populares.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que enviou duas viaturas para a ocorrência, mas não houve necessidade de atuação direta das equipes.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre feridos ou sobre a situação do motorista. O Samu informou que a ocorrência ainda está em andamento.

Matéria em atualização.