Mulher é presa suspeita de matar marido durante briga por volume de som em Paudalho

Crime ocorreu dentro da casa onde o casal morava. Mulher foi presa em flagrante

Delegacia de Paudalho, na Zona da Mata (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 43 anos foi morto a facadas dentro da própria residência, no bairro Alto Dois Irmãos, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A principal suspeita do crime é a companheira dele, que foi presa em flagrante no sábado (14). A motivação do crime seria uma briga devido ao alto volume de um aparelho de som.

A vítima foi identificada como Eronilson Antônio da Silva. Segundo informações repassadas às autoridades, a suspeita do homicídio é Ana Flávia Manoela de Santana Neto, de 45 anos, que foi localizada por policiais após o ocorrido e conduzida à delegacia.

O casal consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão dentro da residência. O desentendimento teria sido provocado pelo volume elevado do aparelho de som.

Ainda de acordo com as informações iniciais, a briga evoluiu para agressões físicas. Durante o conflito, a mulher teria utilizado uma faca e atingido o companheiro na região do pescoço. Eronilson sofreu um ferimento grave e morreu no local antes de receber socorro.

Após a ocorrência, equipes policiais realizaram buscas e conseguiram localizar a suspeita. Ela foi levada para a delegacia do município, onde foram adotados os procedimentos legais. O caso é investigado pela Polícia Civil.

