Mulher morre atropelada por motocicleta em Casa Amarela, Zona Norte do Recife

A mulher de 54 anos foi atropelada na noite desta terça (10) enquanto tentava atravessar a Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 54 anos, identificada como Conceição, morreu após ser atropelada na noite desta terça-feira (10), no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia, a vítima estava atravessando a Rua Padre Lemos quando foi atingida por uma motocicleta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, realizou uma manobra de reanimação, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com a Polícia, o motociclista permaneceu no local após o acidente para prestar esclarecimento.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso de acidente de trânsito foi registrado pela Central de Plantões do Recife. “As investigações seguem em andamento”, pontuou.

