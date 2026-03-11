Suspeitos de roubarem 20 celulares em arrastão na Agamenon Magalhães são presos no Recife

Os suspeitos de roubarem 20 celulares em arrastão foram detidos na madrugada desta quarta (11), na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, na área central do Recife

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Dois homens de 19 e 22 anos foram detidos na madrugada desta quarta-feira (11) por cometerem arrastões e trocarem tiros com a Polícia Militar na Avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, na área central do Recife. Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de 20 celulares.

Segundo a PM, equipes do 16º Batalhão foram acionadas por vítimas que tiveram celulares roubados por dois suspeitos armados em uma motocicleta. Os aparelhos estavam sendo rastreados, o que ajudou na localização da dupla.

Com apoio do 1º BPM e do Batalhão de Turismo (BPTur), os policiais iniciaram buscas que se estenderam até Olinda. Durante o acompanhamento, os suspeitos retornaram para a área do Recife e foram interceptados na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Colégio Americano Batista.

De acordo com a polícia, no momento da abordagem um dos homens apontou um revólver para os policiais.

Houve reação da equipe, que efetuou disparos e atingiu um dos suspeitos nas nádegas. Ele foi desarmado e socorrido para o Hospital da Restauração (HR).

O segundo suspeito tentou fugir, mas foi localizado nas proximidades e preso em flagrante.

Com a dupla, a Polícia recuperou cerca de 20 celulares, além de uma arma calibre .38.

Ainda de acordo com a PM, a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do DHPP. "Os dois foram capturados pela PMPE e conduzidos a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a corporação.