Shopping Recife reabre neste domingo (15), mas reconhece persistência de "leve cheiro de fumaça"

Em nota nas redes sociais, Shopping Recife confirmou reabertura e disse que "leve cheiro de fumaça" não compromete a qualidade do ar

Bombeiros atuaram no combate às chamas no Shopping Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Por meio de suas redes sociais, o Shopping Recife confirmou o retorno de suas atividades

a partir das 12h deste domingo (15). De acordo com a nota da instituição, “um leve cheiro de fumaça” persiste no local, mas “não compromete a qualidade do ar”.

“Naturalmente, em casos como esse, um leve cheiro de fumaça segue por um tempo, o que não compromete a qualidade do ar. Lamentamos a ocorrência e reiteramos nosso compromisso com a segurança de todos”, diz o posicionamento.

O incêndio foi registrado em uma loja das Casas Bahia, na madrugada de sexta-feira (13). Na manhã do último sábado, funcionários de limpeza do shopping chegaram a passar mal durante a higienização do local, provavelmente em decorrência da fuligem. Uma trabalhadora precisou de atendimento médico, que aconteceu no local.

De acordo com o shopping, “todos os protocolos e medidas operacionais previstos para situações como essa foram adotados”. A instituição também destacou que realizou avaliações técnicas e monitoramento das condições ambientais do local.