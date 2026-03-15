Homem morre após cair de obra na região central de SP; polícia investiga
Publicado: 15/03/2026 às 11:11
Homem morreu ao cair de obra na rua Palmorino Mônaco, no Brás, em São Paulo (Reprodução/Google Street View)
A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem de 40 anos ocorrida neste sábado, 14, na Rua Palmorino Mônaco, no Brás região central da capital.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que o homem trabalhava em uma obra e caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a morte foi constatada no local.
Ainda segundo a SSP, perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados, e o caso registrado como morte suspeita no 8º DP (Brás). “Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos”, diz nota enviada pela pasta.