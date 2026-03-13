Vídeo: Gravação mostra Shopping Recife após incêndio
Laudo que irá apontar as causas e circunstâncias do fogo deve sair em até 30 dias
Publicado: 13/03/2026 às 18:28
Imagens mostram como ficou parte interna do shopping (Reprodução)
Uma gravação feita dentro do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade, mostrou a situação na parte interna do local após o incêndio que parou suas atividades nas primeiras horas desta sexta-feira (13).
À tarde, a Defesa Civil do Recife realizou uma vistoria no local para avaliar os estragos provocados pelo incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos.
Por meio de nota, a Defesa Civil informou que equipe identificou que o shopping já “tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários”. Ainda segundo a nota, “não houve necessidade de nenhuma medida ou recomendação além do que já está sendo feito pela empresa”.
Seis pessoas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros. Uma mulher foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central da Recife, e está em estado grave, segundo a unidade.
Mais cedo, a tenente Paloma Mendes, da assessoria do Corpo de Bombeiros, informou que há indícios de que o fogo tenha começado em um compartimento da loja, que funcionava como uma espécie de centro de estoque de mercadoria.
De acordo com a corporação, o laudo que irá apontar as causas e circunstâncias do fogo deve sair em até 30 dias.
Em comunicado, o Shopping Recife informou que retornará seu funcionamento no sábado (14). "Hoje, excepcionalmente, o Shopping Recife não abrirá ao público. Nossas equipes seguem trabalhando na limpeza e organização dos espaços. Amanhã, retornaremos às atividades em horário normal", diz a nota.