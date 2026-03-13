Vídeo: Gravação mostra Shopping Recife após incêndio

Laudo que irá apontar as causas e circunstâncias do fogo deve sair em até 30 dias

Imagens mostram como ficou parte interna do shopping (Reprodução)

Uma gravação feita dentro do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade, mostrou a situação na parte interna do local após o incêndio que parou suas atividades nas primeiras horas desta sexta-feira (13).

À tarde, a Defesa Civil do Recife realizou uma vistoria no local para avaliar os estragos provocados pelo incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que equipe identificou que o shopping já “tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários”. Ainda segundo a nota, “não houve necessidade de nenhuma medida ou recomendação além do que já está sendo feito pela empresa”.

Seis pessoas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros. Uma mulher foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central da Recife, e está em estado grave, segundo a unidade.

Mais cedo, a tenente Paloma Mendes, da assessoria do Corpo de Bombeiros, informou que há indícios de que o fogo tenha começado em um compartimento da loja, que funcionava como uma espécie de centro de estoque de mercadoria.

De acordo com a corporação, o laudo que irá apontar as causas e circunstâncias do fogo deve sair em até 30 dias.



Em comunicado, o Shopping Recife informou que retornará seu funcionamento no sábado (14). "Hoje, excepcionalmente, o Shopping Recife não abrirá ao público. Nossas equipes seguem trabalhando na limpeza e organização dos espaços. Amanhã, retornaremos às atividades em horário normal", diz a nota.