Incêndio no Shopping Recife: lojas serão reabertas neste domingo (15)

Bombeiros atuaram no combate às chamas no Shopping Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Shopping Recife será reaberto apenas neste domingo (15), conforme nota oficial publicada no perfil da sua rede social na manhã deste sábado.

A previsão inicial era de que ele pudesse reabrisse as portas hoje, após o incêndio na madrugada da última sexta (13).

Segue a nota oficial na íntegra:

“Seguimos atuando com máxima agilidade na limpeza do shopping, priorizando sempre o conforto, a segurança e o bem-estar de todos. O dia de ontem foi dedicado ao atendimento às pessoas envolvidas e ao apoio aos órgãos responsáveis na ocorrência registrada em uma de nossas lojas. As atividades permanecem suspensas hoje, mas retomaremos o funcionamento neste domingo (dia 15). Em breve estaremos juntos novamente, oferecendo a excelência de atendimento que sempre marcou o Shopping Recife. Agradecemos a compreensão de todos.”

Incêndio

O anúncio da reabertura acontece depois que um incêndio atingiu uma loja das Casas Bahia no shopping, na madrugada da última sexta-feira (13). Seis trabalhadores precisaram de atendimento médico e um deles segue internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Nas redes sociais, circulam imagens que mostram a situação do local após o incêndio. Nelas, é possível observar alguns dos danos deixados pela chamas, como partes chamuscadas e forros do teto caídos.