Incêndio no Shopping Recife: Defesa Civil diz que não foi preciso tomar nenhuma providência

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que equipe identificou que o shopping já "tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários". Sinistro aconteceu de madrugada, em uma loja de eletrodomésticos, deixando uma pessoa em estado grave

Fumaça foi registrada saindo pelo telhado do Shopping Recife (Redes Sociais )

A Defesa Civil do Recife realizou, na tarde desta sexta (13), uma vistoria no Shopping Center Recife, na Zona Sul, para avaliar os estragos provocados pelo incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos, durante a madrugada.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que equipe identificou que o shopping já “tomou todas as providências adequadas e está executando os serviços necessários”.

Ainda segundo a nota, “não houve necessidade de nenhuma medida ou recomendação além do que já está sendo feito pela empresa”.

A Defesa Civil do Recife esperou o fim do rescaldo realizado pelos bombeiros para fazer a vistoria.

Seis pessoas foram atendidas pelo Samu e bombeiros.

Uma mulher foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade, e está em estado grave, segundo a unidade.

Um homem ficou em observação, também, no HR. Até as 15h30, o shopping estava fechado e sem previsão para funcionar.

Mais cedo, a tenente Paloma Mendes, da assessoria do Corpo de Bombeiros, informou que há indícios de que o fogo tenha começado em um compartimento da loja, que funcionava como uma espécie de centro de estoque de mercadoria.

“A gente conseguiu chegar ao foco, que ficou lá dentro, como se fosse uma sala de estoque Que é um dos lugares mais difíceis de a gente acessar”, disse.