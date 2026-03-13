Incêndio no Shopping Recife: uma das vítimas está em estado grave, diz Hospital da Restauração

Uma mulher de 48 anos vítima do incêndio em loja do Shopping Recife está em estado grave, segundo o Hospital da Restauração. Um homem de 24 anos, também internado, está em observação, divulgou a unidade de saúde

Viaturas dos bombeiros foram acionadas para combater incêndio no Shopping Recife (Rafael Vieira/DP)

Está em estado grave uma das vítimas socorridas durante o incêndio que atingiu uma loja do Shopping Recife na madrugada desta sexta (13). A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração (HR), onde a mulher de 48 está sendo atendida, na área central do Recife.

Apesar de grave, o quadro de saúde da mulher é estável, acrescentou o HR. Não foram repassadas informações a respeito da necessidade de atendimento da vítima, se foi inalação de fumaça ou queimadura.

Além dela, outra vítima, um homem, de 24 anos, também levado à unidade, está em observação.

No total, seis pessoas foram socorridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A mulher de 48 anos e o rapaz de 24 foram levados para o HR, no Derby, no centro do Recife, enquanto outras três pessoas foram atendidas no local, de acordo com o SAMU. Um sexto paciente foi socorrido pelos Bombeiros.

Relembre

Na madrugada desta sexta (13), um incêndio atingiu uma loja de eletrodomésticos situada no primeiro andar do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado por volta das 2h30.

As primeiras informações repassadas pela administração do centro de compras foram de que as pessoas atendidas “passavam bem”.

Segundo os bombeiros, o fogo surgiu em uma sala de estoque de um aloja de eletrodomesticos situada no primeiro andar do shopping. As chamas se alastraram rápido, mas não ultrapassaram os limites do estabelecimento.

A equipe de bombeiros presente no local iniciou a operação de rescaldo às 11h. Após a finazalação do trabalho dos Bombeiros, a Defesa Civil do Recife irá fazer uma vistoria na estrutura do shopping, que segue fechado e sem previsão para retorno de atividades.

