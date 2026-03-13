Advogado de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar após ex-presidente passar mal na prisão

Responsável pela defesa de Jair Bolsonaro, pediu novamente, nesta sexta-feira (13), que o ex-presidente seja transferido para prisão domiciliar

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O advogado Paulo Cunha Bueno, responsável pela defesa de Jair Bolsonaro, pediu novamente, nesta sexta-feira (13), que o ex-presidente seja transferido para prisão domiciliar.

Bolsonaro foi levado da Papudinha ao hospital DF Star após apresentar febre, crises de vômito e uma redução significativa da oxigenação no sangue durante a madrugada. Ele está sendo submetido a tomografia e exames de sangue.

“A defesa tem insistido reiteradamente na necessidade da transferência do Presidente para a custódia domiciliar, diante de um quadro de saúde que demanda cuidados e precauções que jamais poderão ser dispensadas em qualquer estabelecimento prisional, por melhores condições que apresente”, escreveu Paulo Cunha Bueno.



Com informações do portal Metrópoles.