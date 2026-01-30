Com aumento estimado de 25% no fluxo de veículos, Recife realiza ações educativas na volta às aulas

As ações educativas ocorrerão a partir da próxima segunda-feira (2), no entorno das unidades de ensino do Recife.

CTTU vai implantar nova operação de tráfego durante a volta às aulas no mês de agosto. Foto: AnnaclariceAlmeida/DP/D.A Press ()

A volta às aulas provoca um aumento de 25% no fluxo de veículos nas ruas do Recife, segundo estimativas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Para tentar amenizar os engarrafamentos em áreas de escolas, a partir de segunda (2), a autarquia anunciou, nesta sexta (30), a realização de atividades educativas, com a Operação Volta às Aulas.

A CTTU disse que a operação contará com reforço no efetivo de agentes e orientadores de trânsito, especialmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há maior concentração de unidades de ensino.



Ainda segundo a CTTU, a operação reúne um conjunto de ações integradas de educação, fiscalização e engenharia de trânsito, voltadas à organização do trânsito e à proteção de pedestres, estudantes, ciclistas e motoristas.

Agentes, orientadores e arte-educadores da CTTU deverão atuar no entorno das unidades de ensino, alertando pais e responsáveis, nos horários de entrada e saída dos estudantes.

O alerta é para que os motoristas evitem filas duplas e respeitem a sinalização.

A prefeitura informou que realizou serviços de manutenção da sinalização viária no entorno das vias de aproximadamente 36 instituições de ensino das redes públicas e privadas.

As intervenções incluem principalmente manutenção de faixas de pedestres e sinalização vertical e horizontal, fundamentais para promover mais organização e segurança viária durante o período de maior circulação.