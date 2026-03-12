UFPE divulga lista de aprovados na primeira convocação da lista de espera do Sisu 2026

Estudantes com cadastro efetivado já foram matriculados automaticamente nas disciplinas do primeiro período

16 pesquisadores contemplados com a chamada da CNPq irão desenvolver projetos na UFPE (Foto: Divulgação / UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou a relação de candidatos aprovados na primeira convocação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 com cadastro efetivado. Os estudantes incluídos na lista já foram matriculados automaticamente nas disciplinas do primeiro período e podem iniciar a participação nas aulas de seus respectivos cursos.

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da UFPE (Prograd), a próxima convocação da lista de espera está prevista para esta sexta-feira (13). A recomendação é que os candidatos mantenham toda a documentação preparada para envio, a fim de agilizar o processo de cadastro dentro do prazo estabelecido.

As atualizações sobre o processo seletivo, incluindo edital, calendário e orientações para acesso ao sistema acadêmico, são publicadas na página oficial do Sisu da universidade.