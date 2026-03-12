Vídeo: incêndio atinge depósito de loja de utilidades em Caruaru

Mais de 60 bombeiros atuam no combate às chamas, que se alastra por outros estabelecimentos

Incêndio atinge loja em Caruaru (Foto: Reprodução/Instagram)

Um incêndio atingiu o depósito de uma loja de utilidades na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Indianópolis, em Caruaru. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, não há registro de feridos.

As equipes foram acionadas por volta das 12h30 para atender à ocorrência em um estabelecimento comercial localizado na Avenida José Rodrigues de Jesus, para onde foram enviadas sete viaturas de combate ao incêndio. Até a última atualização, ao todo mais de 60 militares permaneciam no local trabalhando para controlar as chamas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa fumaça saindo do imóvel atingido e tomando conta da via. Ainda não há confirmação se o fogo alcançou a área destinada ao atendimento de clientes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência segue em andamento e as causas do incêndio ainda não foram identificadas. Também não há, até o momento, estimativa oficial sobre possíveis prejuízos provocados pelo fogo.

A corporação reiterou que não há relatos de vítimas e que usou, até o final da tarde, mais de 40 mil litros de água já foram utilizados no combate às chamas.

Por volta das 20h, a corporação informou que houve o colapso de dois trechos da estrutura e que o fogo também se propagou para uma área de madeireira e depósitos com tintas, solventes e outros materiais combustíveis.

"As chamas seguem concentradas na área dos galpões e as equipes permanecem em combate defensivo, com foco na preservação das edificações vizinhas. Não há, até o momento, previsão para o término da ocorrência, que segue em andamento", destacou o Corpo de Bombeiros.

Matéria em atualização.