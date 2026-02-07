Incêndio destrói ônibus escolares que estavam em garagem em Caruaru

Não houve feridos. Foram registrados danos materiais nos ônibus. O incêndio foi registrado na antiga garagem da Destra, no bairro Petrópolis, neste sábado (7)

Fogo atingiu ônibus em garagem, em Caruaru, no Agreste (Redes Sociais)

Um incêndio atingiu uma garagem de uma empresa de ônibus escolares, em Caruaru, no Agreste, neste sábado (7).

Não houve feridos. Foram registrados danos materiais. O fogo foi registrado na antiga garagem da Destra, no bairro Petrópolis.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram ao menos dois veículos queimados. É possível observar fogo e muita fumaça.

Outros ônibus que estavam na garagem foram retirados.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram enviadas ao local.

Por volta das 15h30 deste sábado, o fogo tinha sido controlado e os bombeiros faziam o rescaldo, após o isolamento da área.

