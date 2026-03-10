Adolescente de 15 anos morre de choque elétrico em Taquaritinga do Norte, Agreste de Pernambuco

A adolescente sofreu a descarga elétrica nesta segunda-feira (9), na comunidade do Silva de Cima, na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira (9) após sofrer uma descarga elétrica na comunidade do Silva de Cima, na zona rural de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco.

Segundo relatos, a adolescente sofreu a descarga ao se encostar em um poste na comunidade.

De acordo com informações repassadas à Polícia, ela chegou a ser socorrida por familiares e encaminhada para o Hospital Geral Severino Pereira da Silva, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de dar entrada.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de “morte acidental” está sob a investigação da Delegacia de Taquaritinga do Norte. “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.