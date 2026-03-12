"Pescador magnético" retira dois revólveres e munições de dentro do Rio Capibaribe, no Recife
A "pescaria" foi realizada pelo designer gráfico Thiago Wanderley, que usa o equipamento chamado ímã de neodímio. Armas calibres 32 e 38 foram entregues à Polícia Federal, segundo ele
Publicado: 12/03/2026 às 13:25
"Pescaria" foi realizada pelo designer gráfico Thiago Wanderley, que usa o equipamento chamado ímã de neodímio (Foto: Reprodução)
Dois revólveres foram “pescados” no Rio Capibaribe, na Ponte da na Iputinga, às margens da BR-101, na Zona Oeste do Recife.
A “pescaria” foi realizada pelo designer gráfico Thiago Wanderley, que usa o equipamento chamado ímã de neodímio. Wanderley costuma fazer “pescarias magnéticas” no Grande Recife.
Ele é o idealizador de um projeto sem fins lucrativos e independente chamado “Recife Magnética Oficial”.
Ele usa a pescaria com um ímã de neodímio para recolher objetos descartados de forma irregular.
Em 2024, ele retirou do rio oito fuzis do Exército Brasileiro e outras duas armas de fogo.
Como foi
Em vídeo postado nas redes sociais, ele contou que, no fim de fevereiro, encontrou uma sacola com um revólver calibre 38 e outro de calibre 32.
Os dois estavam em uma sacola plástica, com munições. O revólver 38 tinha balas no tambor.
Essa foi a primeira vez que ele encontrou duas armas ao mesmo tempo. “Hoje deu bom. Linda. Muito massa”, declarou, no vídeo.
Wanderley informou que as armas foram entregues para a Polícia Federal, atendendo à campanha do desarmamento.