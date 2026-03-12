Após perseguir e tentar matar mulher trans, homem acaba baleado pela Polícia
O homem foi baleado na madrugada desta quinta (12), na BR 101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 12/03/2026 às 11:20
Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Um homem foi baleado por policiais militares após perseguir e tentar matar a facadas uma mulher trans na madrugada desta quinta-feira (12), na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe que realizava patrulhamento a pé foi acionada para um posto de gasolina após denúncia de que um homem estaria armado com uma faca e causando confusão.
Ao chegar no local, os policiais presenciaram a mulher trans sendo perseguida pelo suspeito com a faca em punho. Mesmo com a presença da equipe, ele continuou correndo atrás da vítima.
Ainda segundo a PMPE, foram dadas ordens verbais para que o homem largasse a arma, mas ele não obedeceu. Diante da situação e do risco à vítima, os policiais efetuaram disparos para conter a agressão. O suspeito foi atingido na região do abdômen.
Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, onde permanece sob custódia policial.
A vítima relatou que estava fazendo programa no local quando o homem começou a proferir xingamentos. Após um desentendimento, ele teria passado a persegui-la com a faca.
Moradores da área informaram que o suspeito vive em situação de rua, seria usuário de drogas e costumava vender fruta-pão na região.
A faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida e levada para a delegacia. O sangue encontrado na arma era do próprio suspeito.
Em nota, a PMPE informou que o caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, que ficará responsável pelas investigações.