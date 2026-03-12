Após perseguir e tentar matar mulher trans, homem acaba baleado pela Polícia

O homem foi baleado na madrugada desta quinta (12), na BR 101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem foi baleado por policiais militares após perseguir e tentar matar a facadas uma mulher trans na madrugada desta quinta-feira (12), na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe que realizava patrulhamento a pé foi acionada para um posto de gasolina após denúncia de que um homem estaria armado com uma faca e causando confusão.

Ao chegar no local, os policiais presenciaram a mulher trans sendo perseguida pelo suspeito com a faca em punho. Mesmo com a presença da equipe, ele continuou correndo atrás da vítima.

Ainda segundo a PMPE, foram dadas ordens verbais para que o homem largasse a arma, mas ele não obedeceu. Diante da situação e do risco à vítima, os policiais efetuaram disparos para conter a agressão. O suspeito foi atingido na região do abdômen.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, onde permanece sob custódia policial.

A vítima relatou que estava fazendo programa no local quando o homem começou a proferir xingamentos. Após um desentendimento, ele teria passado a persegui-la com a faca.

Moradores da área informaram que o suspeito vive em situação de rua, seria usuário de drogas e costumava vender fruta-pão na região.

A faca utilizada na tentativa de homicídio foi apreendida e levada para a delegacia. O sangue encontrado na arma era do próprio suspeito.

Em nota, a PMPE informou que o caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, que ficará responsável pelas investigações.