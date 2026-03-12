Segundo informações, o piloto teve apenas escoriações e não precisou ser levado para o hospital. O acidente aconteceu na tarde de quarta (11) e foi registrado por moradores de Riacho da Almas.

Ultraleve atinge fios de alta tensão e solta faíscas ao descer em área residencial no Agreste (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um ultraleve atingiu fios de alta tensão ao tentar descer em uma área residencial em construção, no Agreste Pernambucano, soltando faíscas.



Segundo informações, o piloto teve apenas escoriações e não precisou ser levado para o hospital.



O acidente aconteceu na tarde de quarta (11) e foi registrado por moradores de Riacho da Almas.

Como foi

De acordo com informações preliminares, o piloto tentava realizar um pouso em uma área de um bairro que ainda está em construção.



Com o impacto, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns bairros da cidade.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que as asas do equipamento atingem os fios e causam faíscas, antes do piloto cair a poucos metros do chão.

Equipes responsáveis foram acionadas para avaliar a situação da rede elétrica e realizar os reparos necessários. O caso chamou a atenção de moradores da região que presenciaram o ocorrido.

O que diz a Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco informa que a colisão de um ultraleve contra a rede de média tensão, no final da tarde da quarta-feira (11), resultou na interrupção de energia para 4,5 mil clientes do município de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. O impacto destruiu parte do circuito elétrico e derrubou dois postes. Equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente e iniciaram os trabalhos de recomposição da rede elétrica avariada pela aeronave.



Ainda na noite da quarta-feira, a distribuidora restabeleceu o fornecimento de energia para 98% dos consumidores afetados. Em razão da complexidade do serviço, a conclusão da reconstrução da rede deve ocorrer até o final da manhã desta quinta-feira (12). A Neoenergia Pernambuco reforça que toda a infraestrutura elétrica envolvida no acidente seguia rigorosamente os padrões de segurança estabelecidos pelas diretrizes do setor elétrico nacional.