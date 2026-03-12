Recife anuncia contratação temporária de médicos para rede municipal de saúde; salários podem ultrapassar R$ 7,4 mil

Será feita uma seleção simplificada para cinco vagas na área da Psiquiatria infantil e atuação na rede municipal

Médicos atuarão em Unidades da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde do município de Recife (Foto: Hélia Scheppa)

A Prefeitura do Recife autorizou a contratação temporária de cinco médicos psiquiatras infantis para atuação em Unidades da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde. Os salários previstos são de R$ 7.415,48 mais valores adicionais por desempenho de equipe/SUS. As informações são do Diário Oficial da capital desta quinta (12).

Ainda conforme a publicação, as contratações foram autorizadas considerando a crescente demanda por assistência especializada em psiquiatria incluindo a população infanto-juvenil e o “aumento da incidência de transtornos mentais especialmente após a pandemia de Covid-19”.

O texto destaca, ainda, que atualmente a rede Caps não possui quadro suficiente de profissionais psiquiatras com formação em saúde mental da infância e adolescência.

Seleção simplificada

Segundo o decreto nº 39.554, a seleção simplificada será coordenada por comissão composta por servidores indicados pela Secretaria de Administração e pela Secretaria de Saúde. O grupo será responsável pela execução de todas as etapas do certame até a homologação. A data de lançamento do edital ainda não foi publicada.

A carga horária prevista é de 20 horas semanais. Os contratos serão vigentes por um ano, podendo ser prorrogados posteriormente.

A distribuição das vagas é a seguinte: 3 para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência (PcD), e 1 vaga para candidatos negros e indígenas.