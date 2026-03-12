Mais de meia tonelada de pescados irregulares é apreendida pela PRF na BR 101, no Recife

A carga foi apreendida nesta quarta (11), durante uma fiscalização na BR 101, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife

Carga de 630 Kg de pescado sem refrigeração é apreendida pela PRF na BR 101, na Zona Oeste do Recife (Foto: Ascom/PRF)

Uma carga de 630 quilos de pescado sem refrigeração foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (11), na BR 101, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a PRF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização na rodovia. A mercadoria estava sendo transportada por um fugão.

Segundo a Polícia, durante abordagem foi constatado o vencimento do Licenciamento do furgão.

Ao abrir o compartimento de carga, foram encontradas diversas caixas de frutos do mar sem a devida refrigeração.

Conforme o condutor, a carga de pescado haviam saído de um centro de distribuição para serem entregues em diversos endereços.

O proprietário da empresa, a carga e os ocupante do veículo foram encaminhados à Delegacia do Consumidor, na área central do Recife.

Eles poderão responder por crimes conta as relações de consumo, disse a PRF.

