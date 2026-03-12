Furto de água é flagrado na Adutora de Jucazinho, no Agreste

Ficou constatado que havia captações irregulares ao longo da adutora, incluindo desvios utilizados para abastecer propriedades, açudes e outras atividades privadas, segundo a Compesa

Canos usados para furtar água foram apreendidos em operação no Agreste (Compesa/Divulgação )

O furto de água da Adutora de Jucazinho, no Agreste pernambucano, foi alvo de uma operação deflagrada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e pela Polícia Civil.

Segundo a Compesa, na terça (10), as equipes cumpriram mandados de apreensão e retiraram ligações clandestinas.

A ação aconteceu na Adutora de Inversão de Jucazinho, sistema considerado estratégico para o abastecimento de água na região.

Ficou constatado que havia captações irregulares ao longo da adutora, incluindo desvios utilizados para abastecer propriedades, açudes e outras atividades privadas.

Justificativa

A ação foi realizada após a constatação de perdas de água ao longo da adutora.

A Compesa informou que a diferença entre a vazão produzida e a água efetivamente entregue aos municípios indicava perdas estimadas em 56 litros por segundo, o equivalente a 4,8 milhões de litros por dia.

Esse volume é suficiente para abastecer cerca de 32 mil pessoas diariamente.

A Adutora de Inversão de Jucazinho é uma das principais alternativas emergenciais para permitir o abastecimento dos municípios de Caruaru, Riacho das Almas, Passira e Cumaru.

“No cenário de escassez hídrica da região, as ligações clandestinas agravam o risco de desabastecimento nas cidades”, informou a Compesa.

Crime

O furto de água é crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro.

Ele impacta diretamente a população que depende do fornecimento regular.

A empresa também destaca que a preservação dos volumes que venham a ser recuperados depende do compromisso coletivo da população em evitar novas ligações clandestinas e denunciar práticas ilegais.



