Estudantes do ITA criam jogo em que adolescente foge de 6 homens em ilha; caso Epstein teria inspirado proposta

Um trabalho acadêmico apresentado por estudantes de engenharia da computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) causou polêmica por utilizar como inspiração o caso envolvendo o financista norte-americano Jeffrey Epstein. A proposta consistia em um jogo digital em que uma adolescente de 15 anos, sequestrada e levada para uma ilha, tenta escapar de seis homens que a mantinham no local.

A apresentação ocorreu durante uma aula realizada na manhã dessa quarta-feira (11). O projeto foi exibido por um grupo formado apenas por estudantes do sexo masculino e incluía referências diretas ao caso Epstein, conhecido internacionalmente pelas denúncias de exploração sexual de menores.

Em nota encaminhada ao portal g1, o ITA informou que a atividade fazia parte de uma etapa inicial da disciplina, quando os alunos são convidados a sugerir ideias de temas para jogos que serão desenvolvidos ao longo do bimestre. Segundo a instituição, a proposta foi rejeitada assim que foi apresentada, por ter sido considerada inadequada.

Jeffrey Epstein ganhou notoriedade mundial após investigações apontarem que ele liderava um esquema de abuso e exploração sexual de meninas menores de idade. Preso em 2019 e acusado formalmente de tráfico sexual de menores, ele morreu na prisão enquanto aguardava julgamento.

Ligado à Força Aérea Brasileira, o ITA é uma instituição de ensino superior dedicada à formação em engenharia, com destaque para áreas tecnológicas e aeroespaciais. O campus fica localizado em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O projeto apresentado pelos estudantes recebeu o título de 'A Fuga de Sid'. O nome faz referência a um aluno do próprio ITA, embora ele não integre a turma responsável pelo trabalho nem estivesse presente no momento em que a proposta foi elaborada ou apresentada.

Na história imaginada pelos alunos, a protagonista é uma garota de 15 anos sequestrada e levada para uma ilha. O objetivo da personagem seria encontrar um barco e combustível para conseguir escapar do local. Durante o percurso, ela precisaria evitar seis antagonistas, todos homens, que tentariam impedir sua fuga. Cada um desses personagens teria comportamentos ou preferências específicas que poderiam ser exploradas pela protagonista como estratégia para escapar.

Um dos exemplos apresentados indicava que um dos vilões não tolerava pessoas rindo. Assim, para evitar ser descoberta ou capturada, a personagem deveria controlar suas expressões e adaptar seu comportamento de acordo com as características de cada perseguidor.

Registros fotográficos da apresentação indicam ainda que os estudantes utilizaram, em um dos slides da apresentação, uma imagem de Epstein ao lado de vítimas. As informações são do portal g1.