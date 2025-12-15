Acidente com três carros deixa motoristas feridos em Lajedo, no Agreste

Acidente aconteceu na noite deste domingo (14), na BR-423. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens do veículo

Celta, que teria pego a contramão, ficou destruído com a batida (DIVULGAÇÃO/PRF)

Três carros se envolveram em um acidente na noite deste domingo (14), na BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois dos três condutores ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu.

O acidente aconteceu por volta das 21h40, segundo registro da PRF, no km 56.7, da rodovia. Existe a suspeita de que o motoristas de um Celta tenha pego a contramão e se batido de frente com outro carro. Um terceiro veículo também se envolveu no acidente.

O motorista do Celta ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado pelo Samu para uma unidade de saúde da região.

O condutor do carro que colidiu com o Celta também ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam no local. O terceiro motorista não se feriu, fez o testo do bafômetro e o resultado deu normal.