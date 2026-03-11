Ilha do Retiro volta a receber jogo do Sport na Copa do Brasil após quase três anos
A última vez que o estádio rubro-negro recebeu uma partida da competição foi em maio de 2023, quando o Leão encarou o São Paulo
Publicado: 11/03/2026 às 20:46
Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)
A Ilha do Retiro voltará a receber um jogo da Copa do Brasil após quase três anos. O reencontro acontece nesta quinta-feira (12), quando o Sport enfrenta o Anápolis, às 21h30, em duelo único válido pela terceira fase da competição nacional.
A última vez que o estádio leonino sediou uma partida do torneio foi no jogo de ida das oitavas de final de 2023, quando o Leão recebeu o São Paulo, dia 17 de maio. Naquela ocasião, os rubro-negros acabaram derrotados por 2 a 0. Na volta, no Morumbis, o Sport arrancou uma vitória histórica no tempo normal por 3 a 1, mas acabou eliminado nas penalidades.
Em 2024, a campanha rubro-negra como mandante na Copa do Brasil aconteceu na Arena de Pernambuco, por conta da reforma da própria Ilha naquele ano. Na primeira fase, atuou como visitante e passou pelo Trem-AP por 4 a 0.
Na segunda fase, já como mandante, venceu o Murici-AL nos pênaltis e avançou para enfrentar o Atlético Mineiro. Jogando fora, perdeu por 2 a 0 e, na volta, na Arena de Pernambuco, até venceu por 1 a 0, mas não foi o suficiente para avançar no placar agregado.
Em 2025, veio a eliminação dolorosa nos pênaltis para o Operário de Várzea Grande, fora de casa, ainda na primeira fase.
SPORT X ANÁPOLIS
Agora, o palco rubro-negro volta a ser cenário de mata-mata nacional em um momento de alta do time pernambucano, que chega embalado pela conquista do Campeonato Pernambucano.
O confronto desta quinta-feira também será histórico por marcar o primeiro duelo entre Sport e Anápolis. Em campo, além da vaga na próxima fase, está em jogo uma premiação de R$ 1,68 milhão para o clube leonino. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para a partida.