Motoristas por aplicativo fazem protesto com carreata por morte de colega em Casa Forte

Os motoristas por aplicativo estão concentrados em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, e seguirão até o Palácio do Campo das Princesas, no Recife, em protesto por morte de colega em Casa Forte

Motoristas por aplicativo em protesto em frente ao Centro de Convenções (CADU SILVA/DP)

Motoristas por aplicativo estão reunidos, no início da tarde desta quarta-feira (4), em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, para realizar uma carreata direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

O ato ocorre após a morte do motorista Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, vítima de assalto em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

De acordo com Anderson Câmara, presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Pernambuco (Sindmape), a categoria cobra uma reunião com a governadora Raquel Lyra e com a Secretaria de Defesa Social para discutir medidas de segurança.

“Hoje a gente vai seguir em carreata para o Palácio do Governo cobrar segurança. A gente quer ter uma conversa com a governadora, não com o secretário. Com a governadora e a Secretaria de Defesa Social, para traçar planos de segurança para o motorista de aplicativos”, afirmou.

Segundo ele, a mobilização estava prevista para sair por volta do meio-dia e será pacífica.

“A gente sempre faz pacificamente. Estamos levando uma pauta solicitando uma reunião com a governadora e a Secretaria de Defesa Social, buscando segurança e tratando planos de segurança para os motoristas., declarou.

O motorista Renan Paixão, de 33 anos, também participou da concentração e destacou o impacto do caso entre os trabalhadores.

“É um momento muito difícil. Desde ontem a categoria está toda abalada, só se fala nisso nos grupos. Muita gente se colocando no lugar do Victor. Não é fácil sair para trabalhar e não voltar para casa”, disse.

Ele afirmou que o ato é um pedido de justiça e de mais segurança. “O grito de hoje é por justiça, justiça por Victor. A gente quer chamar atenção de forma correta. Somos trabalhadores, pais de família. Estamos morrendo e ninguém está fazendo nada”, declarou.

Renan também mencionou outro caso recente envolvendo um motorista por aplicativo durante o Carnaval. “Não faz nem 30 dias. Foi um latrocínio, levaram a moto e o rapaz foi esfaqueado. Deixou três filhos. O Victor deixou dois filhos. Ontem foi ele, amanhã pode ser qualquer um”, afirmou.

De acordo com a categoria, o ato defende a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.