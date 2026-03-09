O acidente ocorrido neste domingo (8), envolveu um caminhão carregado de bois na ladeira do Boi Morto, na BR-423, em Jupi, no Agreste de Pernambuco

Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco (foto: Ascom/PRF)

Um caminhão que transportava bois capotou neste domingo (8) no KM 69, na BR-423, nas proximidades do município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na ladeira do Boi Morto e envolveu um caminhão do tipo Mercedes-Benz 608, de cor azul.

Segundo a PRF, o veículo seguia pela rodovia quando um dos pneus traseiros estourou. O condutor perdeu o controle da direção e o caminhão acabou capotando.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído, com a cabine virada para baixo. O trânsito no trecho ficou lento até a remoção do caminhão da pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.

Imagens registradas após o acidente mostram um dos bois ao lado do caminhão destruído, ainda preso por uma corda.

O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para o Hospital de Lajedo.