Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco
O acidente ocorrido neste domingo (8), envolveu um caminhão carregado de bois na ladeira do Boi Morto, na BR-423, em Jupi, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 09/03/2026 às 09:31
Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco (foto: Ascom/PRF)
Um caminhão que transportava bois capotou neste domingo (8) no KM 69, na BR-423, nas proximidades do município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na ladeira do Boi Morto e envolveu um caminhão do tipo Mercedes-Benz 608, de cor azul.
Segundo a PRF, o veículo seguia pela rodovia quando um dos pneus traseiros estourou. O condutor perdeu o controle da direção e o caminhão acabou capotando.
Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído, com a cabine virada para baixo. O trânsito no trecho ficou lento até a remoção do caminhão da pista.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.
Imagens registradas após o acidente mostram um dos bois ao lado do caminhão destruído, ainda preso por uma corda.
O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para o Hospital de Lajedo.