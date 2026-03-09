° / °
Vida Urbana
Capotamento

Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco

O acidente ocorrido neste domingo (8), envolveu um caminhão carregado de bois na ladeira do Boi Morto, na BR-423, em Jupi, no Agreste de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/03/2026 às 09:31

Seguir no Google News Seguir

Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco/foto: Ascom/PRF

Caminhão carregado de bois capota na BR-423, no Agreste de Pernambuco (foto: Ascom/PRF)

Um caminhão que transportava bois capotou neste domingo (8) no KM 69, na BR-423, nas proximidades do município de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na ladeira do Boi Morto e envolveu um caminhão do tipo Mercedes-Benz 608, de cor azul.

Segundo a PRF, o veículo seguia pela rodovia quando um dos pneus traseiros estourou. O condutor perdeu o controle da direção e o caminhão acabou capotando.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído, com a cabine virada para baixo. O trânsito no trecho ficou lento até a remoção do caminhão da pista.

Veja também:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.

Imagens registradas após o acidente mostram um dos bois ao lado do caminhão destruído, ainda preso por uma corda.

O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal. Ele foi encaminhado para o Hospital de Lajedo.

acidente , Agreste de Pernambuco , br-423 , caminhão , prf
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP