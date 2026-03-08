Motociclista morre em colisão com ônibus da equipe da cantora Flay em Condado

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (8), na PE-062, na Zona da Mata Norte

Ônibus da cantora Flay se envolve em acidente e deixa um morto (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 46 anos morreu após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um ônibus que transportava integrantes da equipe da cantora Flay. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (8), na rodovia PE-062, no km 12, no município de Condado, na Zona da Mata Norte do estado.

De acordo com informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta modelo Bros, com placa da cidade de Goiana, quando houve a colisão com o ônibus da equipe da artista.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. A identidade dele não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização desta matéria.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Goiana como acidente de trânsito com vítima fatal. Segundo a corporação, as circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas.

O ônibus envolvido no acidente transportava membros da equipe da cantora. Não há informações sobre feridos entre os ocupantes do veículo. Em uma postagem no story do Instagram, a cantora Flay postou que realizaria um show na cidade de Surubim, no Agreste, neste final de semana.

O Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a equipe da artista, mas não obteve retorno.

