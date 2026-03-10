Suspeito de pelo menos 10 assaltos é preso em Boa Viagem, zona sul do Recife

Polícia Civil confirmou, no final da manhã desta terça (10), a prisão de um homem suspeito de pelo menos 10 assaltos e com antecedentes criminais, em Boa Viagem, zona sul do Recife

Delegado Paulo Berenguer deu detalhes da prisão do acusado (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um homem, de 32 anos, suspeito de pelo menos dez assaltos no Grande Recife e com antecedentes, foi preso na segunda-feira (9) no bairro de Boa Viagem, na zona sul da cidade.

A captura aconteceu na comunidade de Entrapulso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida pela justiça de Pernambuco.

Segundo a polícia, ele é investigado por uma série de roubos e extorsões registrados principalmente na região de Boa Viagem.

De acordo com o delegado seccional, Paulo Berenguer, o homem já era conhecido das autoridades e vinha sendo investigado em diversos inquéritos.

“Por meio de trabalhos de investigação, reunimos informações de vários inquéritos relacionados a roubos em série praticados por esse indivíduo. Ele já era um velho conhecido, pois havia sido preso no ano passado pela Delegacia de Boa Viagem. Após entrar em liberdade, voltou a praticar esses crimes”, afirmou.

Segundo o delegado, desde dezembro o suspeito teria cometido mais de uma dezena de roubos na região. Contra ele já existiam sete processos anteriores por crimes semelhantes.

O homem foi localizado em um barraco no fim da comunidade de Entrapulso. Conforme a polícia, o acesso ao local é considerado difícil por causa das muitas vielas existentes na área.

“O acesso à comunidade de Entrapulso, como também à da Borborema, é sempre difícil, porque são áreas formadas por muitas vielas. Mas, com o trabalho investigativo, conseguimos localizá-lo e efetuar a prisão”, explicou Paulo Berenguer.

O delegado contou que o suspeito tentou fugir no momento da abordagem, mas foi capturado pela equipe policial e encaminhado para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Durante o interrogatório, em alguns casos ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em outros momentos, confessou os crimes.

“Na maioria dos fatos ele exerceu o direito ao silêncio. Em outros casos, confessou alegando que era usuário de entorpecentes e que precisava de dinheiro para alimentar o vício”, disse o delegado.

As investigações apontam que o suspeito utilizava violência para cometer os crimes, fazendo uso de faca, arma de fogo ou simulacro.

“O modo de atuação dele era sempre com muita violência, utilizando faca, arma de fogo ou simulacro. Não havia vítima específica. Ele aproveitava a oportunidade e levava celulares, relógios, joias, dinheiro em espécie e até realizava transferências via Pix”, completou.

Segundo a polícia, na residência onde o suspeito foi encontrado não foram localizados objetos utilizados nos crimes.