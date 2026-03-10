° / °
Vida Urbana
INQUÉRITO

Quatro pessoas são indiciadas por incêndio em casas da família de Rueda, presidente do União Brasil

Caso aconteceu em 2024, em Serrambi, Pernambuco. Na ocasião, a casa de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, foi incendiada. Após dois anos, a Polícia Civil concluiu o inquérito

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/03/2026 às 13:14

Seguir no Google News Seguir

Casa de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, é situada em Toquinho, no litoral sul do Estado/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Casa de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, é situada em Toquinho, no litoral sul do Estado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quatro pessoas foram indiciadas pelo incêndio da casa de Antônio Rueda, presidente do partido União Brasil (UB), em 2024, na Praia de Toquinho, em Ipojuca, no Grande Recife. Na ocasião, a casa da irmã dele, também foi atingida pelas chamas. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou, em nota, a conclusão do inquérito.

Dois homens e duas mulheres foram indiciadas pelas investiações, segundo as informações policiais.

O inquérito, ainda de acordo com a PCPE, foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), no último dia 5 de março.

Relembre

As casas de Antônio Rueda, presidente do União Brasil (UB), e da irmã dele e tesoureira do partido, Maria Emília de Rueda, situadas lado a lado em um loteamento da praia de Toquinho, em Serrambi, no litoral sul do Estado, foram incendiadas em 2024.

Ninguém ficou ferido na ocasião. À época, o secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, disse que a polícia suspeitava de um incêndio criminoso.

 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Antônio , Antonio Rueda , brasil , incêndio , Pernambuco , Polícia , presidente
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP