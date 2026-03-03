Motorista de aplicativo é assassinado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Fato aconteceu na manhã desta quarta (3), na Estrada do Encanamento. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança praticando o crime

Carro ficou parado em frente a um pre´dio em casa Forte, após assassinato de motorista de aplicativo (Reprodução/TV Guararapes)

Um motorista de aplicativo foi assassinado na manhã desta terça (3), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, em mais um caso de violência no estado.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20.

A vítima é um home de 35 anos, que morava em Igarassu, no Grande Recife. Ele teria sido atingido por tiros na cabeça.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio, para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos.

As imagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz.

No vídeo, é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área.

A Polícia Militar disse que a ocorrência estava com a Polícia Civil.

Procurada pelo Diario, a Polícia Civil informou, às 7h20, que ainda não havia sido feito o registro.