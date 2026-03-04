Novo ângulo de câmera de segurança mostra o exato momento em que o motorista é abordado e atingido por um disparo na manhã desta terça-feira (3), no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife

Vídeo: novo ângulo mostra execução de motorista por aplicativo em Casa Forte, zona norte do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

Novo ângulo de câmera de segurança registrara o momento em que o motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi morto na manhã desta terça-feira (3), no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O crime ocorreu na Estrada do Encanamento. Victor morava em Igarassu, no Grande Recife, e, segundo informações repassadas por familiares, faria um teste de emprego horas depois do ocorrido.

Nas imagens, o carro branco conduzido por ele aparece estacionado em frente a um prédio para o desembarque de uma passageira.

Em seguida, dois homens se aproximam a pé. Um deles vai até a janela do motorista, que estava aberta, e anuncia o assalto, apontando uma arma.

Ainda de acordo com o vídeo, o motorista tenta arrancar com o veículo para escapar, mas é atingido por um disparo na região do pescoço. Outros tiros são ouvidos na sequência.

As gravações mostram os dois suspeitos correndo após os disparos.

Durante a fuga, um deles cobre o rosto com o capuz. O carro da vítima chega a acelerar, mas para poucos metros à frente.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia.O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações "seguem em andamento".

