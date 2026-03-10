Mulher morre e companheiro fica ferido após ataque a tiros na residência em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco

A mulher, de 27 anos, foi executada nesta segunda (9) após ter sua casa invadida por criminosos armados na Travessa Teixeira de Freitas, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Uma mulher de 27 anos, identificada como Thaynara Melo Soares da Silva, foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira (9), dentro da casa onde morava, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.

O assassinato aconteceu na Travessa Teixeira de Freitas, no centro do município.

Segundo a Polícia, Thaynara estava com o companheiro, de 34 anos, dentro da residência, quando homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

A vítima foi atingida nas costas, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O companheiro também foi baleado no tórax e socorrido para o hospital do município. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

Os criminosos fugiram após a execução e até o momento não foram localizados.

A residência foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de São Bento do Una. "As diligências seguem em andamento", destacou a corporação.

