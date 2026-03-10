Mulher morre e companheiro fica ferido após ataque a tiros na residência em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco
A mulher, de 27 anos, foi executada nesta segunda (9) após ter sua casa invadida por criminosos armados na Travessa Teixeira de Freitas, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 10/03/2026 às 08:18
Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)
Uma mulher de 27 anos, identificada como Thaynara Melo Soares da Silva, foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira (9), dentro da casa onde morava, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco.
O assassinato aconteceu na Travessa Teixeira de Freitas, no centro do município.
Segundo a Polícia, Thaynara estava com o companheiro, de 34 anos, dentro da residência, quando homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.
A vítima foi atingida nas costas, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.
O companheiro também foi baleado no tórax e socorrido para o hospital do município. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.
Os criminosos fugiram após a execução e até o momento não foram localizados.
A residência foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de São Bento do Una. "As diligências seguem em andamento", destacou a corporação.