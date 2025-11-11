Julia Eduarda, de 26 anos, está desaparecida desde o dia 5 de novembro quando saiu para buscar um dinheiro na casa do ex-companheiro, no Agreste de Pernambuco

Jovem grávida de São Bento do Una segue desaparecida e família faz protesto (Reprodução/Tv Guararapes)

Na manhã desta terça-feira (11), familiares e amigos de Julia Eduarda Andrade da Silva, de 26 anos, realizaram um protesto em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, pedindo justiça e informações sobre as investigações do desaparecimento da jovem, que está grávida de quatro meses.

Segundo relatos da família, Julia desapareceu no dia 5 de novembro, após informar à irmã que iria à casa do ex-companheiro para buscar o dinheiro destinado à realização de um exame de ultrassonografia. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixou sua residência por volta das 7h20, mas desde então não foi mais vista.

Durante o ato, familiares relataram a angústia vivida desde o desaparecimento. “As crianças sofrem, pedem pela mãe. À noite ninguém consegue dormir, todo mundo preocupado. Sou avó da menina de 9 anos e ela estava comigo chorando, pedindo a presença da mãe, e isso dói”, contou a avó de uma das filhas de Julia, em entrevista à TV Guararapes.

A prima da jovem, Weslaine Andrade, afirmou que a polícia informou estar trabalhando nas investigações, mas sem poder repassar detalhes. “Eles disseram que estão apurando, mas há informações que não podem ser divulgadas para não atrapalhar as buscas. A gente entende, mas quer respostas”, declarou.

Além da gestação, Julia é mãe de quatro crianças, com idades de 11, 9, 5 e 4 anos, duas delas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de São Bento do Una. “Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na investigação deve ser comunicada à Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo, ou à delegacia mais próxima”, destacou a corporação.