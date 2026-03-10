Mulher morre atropelada por carro adaptado para deficiente físico em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

A mulher foi atropelada na manhã desta segunda-feira (9), no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira (9), no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata, na Região metropolitana do Recife. Conforme a Polícia, o veículo era conduzido por um homem com deficiência física.

De acordo com relatos repassados à corporação, a vítima, identificada como Juliana, foi atingida pelo veículo após ficar encurralada em uma parede.

Ainda segundo as informações, o impacto foi forte. O veículo teria descido a rua e atingido a vítima. Uma das linhas de investigação apura se o carro estava em alta velocidade ou se houve algum problema durante a condução.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram tentativas de socorro. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo moradores do local, o motorista já dirigia o veículo há um tempo. O carro possui adaptações que permitem a condução por meio de comandos manuais.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de São Lourenço da Mata. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguirão até a completa elucidação do ocorrido.